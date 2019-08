Ein Einbrecher scheiterte in der Nacht zum Donnerstag bei seinem Versuch, in einen Bauwagen in der Hausener Straße einzudringen.

Wie die Polizei berichtet, wird der Bauwagen vor allem von jungen Menschen genutzt. Sie haben gegen Einbruch und Diebstahl gut vorgesorgt, weswegen der Einbruchsversuch misslang. Der Unbekannte scheiterte am Fensterladen, jedoch nahm er zwei Lampen und einen Lautsprecher mit, die vor dem Bauwagen standen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden, Telefon (07334) 92 49 90.