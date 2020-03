Zwischen 0.30 und 5.30 Uhr am Dienstag stieg ein Einbrecher in ein Gebäude in der Göppinger Ziegelstraße ein. Durch ein gekipptes Küchenfenster, welches er ausgehängt hatte, gelangte er in das Innere des Gebäudes. Mit einer Geldbörse, einem Schlüssel und Tabakwaren, welche er dort fand, ergriff er die Flucht.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sollen bitte der Polizei unter der Telefonnummer 07161/632360 gemeldet werden.