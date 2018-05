Hattenhofen / Bad Boll Feldwege werden zum illegalen Schleichweg

Hattenhofen / Bad Boll / SWP

Die Baustellen in Hattenhofen und Bad Boll führen nach Angaben der Polizei derzeit dazu, dass Autofahrer wiederholt Feldwege als illegale Umfahrung benutzen.

Diese Wege werden aber auch von Schulkindern und Spaziergängern genutzt. Nach vermehrten Beschwerten aus der Bevölkerung hat die Polizei schließlich am Samstagvormittag zweistündige Kontrollen angesetzt. Überwacht wurden zum einen die Feldwege von Hattenhofen nach Zell u.A. und zum anderen in Bad Boll in der Dobelstraße und dem Wiesachweg.

Insgesamt erwischten die Beamten bei den Kontrollen 14 Verkehrsteilnehmer bei unerlaubten Durchfahrtsverstößen. Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und einer telefonierte zudem am Steuer.

Drei Fahrer hatten ihren Führerschein zu Hause vergessen und ein Mängelbericht musste von den Beamten ausgestellt werden.

Anwesende Passanten und Radfahrer hatten die Aktion offenbar sehr begrüßt. Für mehr Sicherheit soll daher die Kontrolle der Feldwege laut Polizei in den kommenden Tagen noch mal wiederholt werden.