Auf der A 8 bei Gruibingen ist es am Freitagmittag fast zeitgleich zu zwei Unfällen gekommen. In einem Fall floh die Fahrerin.

Eine Frau ist am Freitagmittag auf der A 8 bei Gruibingen mit ihrem Gespann – sie hatte an ihren Renault einen Wohnwagen angehängt – in die Leitplanke gekracht. Laut Polizei war das Gespann ins Schlingern geraten, wodurch es auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart links gegen eine betonierte Leitplanke prallte. Durch den Aufprall erlitt die 82 Jahre alte Fahrerin leichte Verletzungen. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro.

Fast zeitgleich übersah in Fahrtrichtung München eine Frau beim Einscheren ein Auto. Sie fuhr mit ihrem Cadillac gegen einen Renault, mit dem ein 38-Jähriger unterwegs war. Der hielt an, nicht jedoch die 47-jährige Cadillac-Fahrerin. Die Polizei stoppte sie auf einem nahegelegenen Parkplatz. Weil die Frau in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Schaden an den Autos: je 2000 Euro.