Irgendwann im Frühjahr vergangenen Jahres ist ein 24-jähriger Berufsfahrer in den Tiefen des Internets und der so genannten sozialen Netzwerke fündig geworden. Wie sozial es etwa auf Facebook zugeht, das offenbarte er jetzt als Angeklagter vor dem Ulmer Landgericht. „Wohnzimmer“ hieß die Gruppe, in der sich der junge Mann aus dem Alb-Donau-Kreis Live-Übertragungen angeschlossen hat und bei einem Mann aus der Türkei hängen blieb, der in Deutschland „Fahrer“ suchte. „Ich wusste nicht genau, um was es ging, aber schon, dass es kriminell ist“, räumte er die Anklage ein und gab unumwunden zu, dass er der Geldbote von „falschen Polizisten“ war, deren Betrugsmasche seit Jahren ältere Menschen um ihr Erspartes bringt. Auch im Landkreis Göppingen war der Angeklagte im Einsatz.

400.000 Euro erbeutet

Im Nachhinein tue ihm das sehr leid und er entschuldige sich bei den Opfern, ließ er über seinen Anwalt ausrichten. Zwischen März und Juni war er insgesamt zwölf Mal für den Hintermann in der Türkei unterwegs und hatte bei den Botenfahrten zwischen Wiesbaden und München knapp 400.000 Euro erbeutet. Bereitgelegt wurden die Summen von 30.000 bis 70.000 Euro in Bar oder in Gold von Menschen wischen 58 und 92 Jahren. Ihnen hatte zuvor ein sich fälschlicherweise als Kriminalbeamter ausweisender Anrufer geraten, wegen gefährlicher Banden das Geld zur Sicherheit einem Boten zu übergeben. Der war freilich nicht von der Polizei, sondern der 24-Jährige, der für jede dieser Botenfahrten 3000 Euro Belohnung erhielt.

Organisierte Betrügerbande

Die Vorgehensweise war dabei höchst konspirativ und arbeitsteilig. Gesehen hat der 24-Jährige seinen Auftraggeber nur einmal kurz auf einem Video am Handy. Ansonsten aber hat er über Facebook eine Postleitzahl genannt bekommen, wohin er dann gefahren ist. Vor Ort wurde ihm die genaue Adresse mitgeteilt, wo ein Kuvert vor der Haustüre lag, ein Karton neben einem Blumenkübel stand oder manche Betroffene auch direkt an der Wohnungstür teilweise hohe Summen direkt übergeben haben.

Anonyme Geldübergabe

Meist ging es von dort dann direkt in einer Nachtfahrt nach Essen, Dortmund oder auch nach Augsburg, wo er das Geld an einem Treffpunkt ihm völlig unbekannten Personen aushändigen musste. Auch diese Übergaben gingen wortlos vonstatten und dauerten nur wenige Sekunden. Wie gewonnen, so zerronnen. Insgesamt hat sich der 24-jährige Mann in drei Monaten auf diese Weise 53.000 Euro erfahren. Wie er vor Gericht sagte, ist davon nichts mehr übrig.

Die Zahl der Trickbetrugsfälle durch „falsche Polizeibeamte“ ist in der Region in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Zahlen für 2019 werden noch nicht veröffentlicht. Die Polizei in Ulm deutet aber an, dass die Zahlen auch im vergangenen Jahr „stark angestiegen“ sind.

Telefonbetrug in Donzdorf Telefonbetrüger am Werk Donzdorf