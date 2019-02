Süßen Falsch geparkt: Unbekannter zerkratzt aus Ärger fremdes Auto

Süßen / NWZ

Ein Unbekannter hat in Süßen einen BMW zerkratzt. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug von Sonntag auf Montag in der Drosselstraße geparkt. Es stand in einem verkehrsberuhigten Bereich außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen.

Das ärgerte den Unbekannten. Er hinterließ am BMW einen Zettel über das Parken und zerkratzte die Beifahrerseite mit einem scharfem Gegenstand.

Parken verboten!

Die Polizei erinnert in einer Pressemitteilung daran, dass das Parken in verkehrsberuhigten Bereichen mit den Zeichen 325, 326 nur auf eigens dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. Ausnahmen gelten nur für Fahrer, die ihr Auto kurzzeitig be- oder entladen.