Geislingen / SWP

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Unfall am Sternplatz verursacht.

8.500 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend bei einem Unfall in Geislingen entstanden. Ein Fiat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 18-Jähriger war kurz nach 19 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm gefahren. Am Sternplatz bog er links ab – obwohl das verboten ist. Er krachte mit seinem Audi in einen Fiat. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.