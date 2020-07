Dank eines Zeugenhinweises ist ein 14-jähriger Fahrraddieb am Eislinger Bahnhof geschnappt worden. Der Zeuge sah in der Nacht zum Samstag gegen 0.40 Uhr gleich mehrere Personen, die sich an Fahrrädern zu schaffen machten. Diese hätten auch ein Fahrrad entwendet, dann aber stehen lassen. Der 14-Jährige stahl ein Mountainbike. Als er damit über den Bahnsteig fuhr und mit dem Aufzug in die Unterführung gelangte, erwartete ihn die Polizei.