Ein Unbekannter hat den VW einer 77-Jährigen an der hinteren Stoßstange beschädigt. Er kümmerte sich nicht um den Sachschaden, den die Polizei in einem Pressebericht auf etwa 800 Euro beziffert.

Die 77-Jährige war mit ihrem VW über die Weilerstraße gefahren, ehe sie an der Einmündung zur Heidenheimer Straße halten musste. Sie nahm einen leichten Schlag wahr, fuhr dann aber ein paar Meter weiter, ehe sie in der Heidenheimer Straße anhielt, und um ihr Fahrzeug herumlief. Sie entdeckte einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Die Seniorin glaubt, dass ein hinter ihr fahrendes Auto auf ihr Fahrzeug aufgefahren war.

Zeugen sollen sich an die Polizei in Geislingen wenden, Telefon (07331) 93 270.