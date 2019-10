Am Samstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes in Göppingen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Aktiv-Markts in der Dieselstraße. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen den Mercedes und beschädigte ihn am Heck. Er kümmerte sich jedoch nicht um das Problem und fuhr weiter.

Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte an der Unfallstelle Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeirevier Göppingen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben (Telefon 07161/632360).

Das könnte dich auch interessieren: