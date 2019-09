Eine unbekannte Radlerin hat nach Angaben der Polizei am Samstag in Süßen ein 10-jähriges Mädchen gerammt. Die Frau war kurz vor 17 Uhr in der Stiegelwiesenstraße Richtung Banater Straße unterwegs und prallte nach der Filsbrücke in das Fahrrad der 10-Jährigen, die dort abgestiegen war, auf einem Radweg stand und durch die Kollision zu Sturz kam.

Unterlassene Hilfeleistung

Statt Hilfe zu leisten, soll sich die Frau nur kurz mit dem verletzten Kind unterhalten haben und dann weitergefahren sein. Das Mädchen ging nach Hause und musste sich mit den Eltern zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird sowohl nach der Radlerin als auch nach möglichen Zeugen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll etwa 40 Jahre alt sein und lange blonde Haare tragen. Ihr braunes Fahrrad hat mutmaßlich ein Leopardenmuster. Hinweise an die Polizei unter Tel. 07161/8510.

Das könnte dich auch interessieren: