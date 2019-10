Gegen 11 Uhr hatte eine Frau einen Schaden an ihrem Fahrzeug in der Niemöllerstraße bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, muss ein Lastwagen den Pkw beschädigt haben. Entsprechende Spuren fand die Polizei am Kotflügel und auf der Motorhaube. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro.

Zwischen 17 und 18 Uhr wurde in der Parkstraße ein Dacia beschädigt. Der Wagen stand in einer Parkbucht. In diesem Fall schätzt die Polizei den Schaden an Kotflügel und Tür auf rund 4000 Euro.

In beiden Fällen flüchteten die Verursacher. Das Polizeirevier Geislingen, Hinweistelefon (07331) 932 70, ermittelt wegen Unfallflucht.

