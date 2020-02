Nicht weit kam ein Autofahrer am Sonntag nach einem Unfall in Ebersbach. Wie die Polizei berichtet, soll der 36-Jährige gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße rückwärts gefahren sein und einen Opel gerammt haben. Ungeachtet des Schadens von mehreren hundert Euro fuhr er weiter, so die Erkenntnisse der Ermittler. Zeugen hatten ihn jedoch beobachtet und verständigten die Polizei.

Mit dem Polizeimotorrad in Sulpach gestellt

Ein Polizeimotorrad war in der Nähe und nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf. So konnte der Fahrer in Sulpach gestellt werden. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Im Rahmen des Verfahrens wird er auch um seinen Führerschein bangen müssen.