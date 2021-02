Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 1.45 und 2 Uhr einen Unfall an der Poststraße in Böhmenkirch verursacht. Laut Polizeibericht kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem dahinterstehend Mini. Dieser wurde noch auf einen VW geschoben.

Dabei entstand ein Schaden von etwa 23 000 Euro, berichtet die Polizei. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, hinterließ aber ein Kennzeichen, das die eingetroffenen Polizisten vor Ort fanden. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Geislingen sucht unter der Telefonnummer (07331) 93 27 0 Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem bislang unbekannten Verursacher machen können.