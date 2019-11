Ein weißer Mercedes mit E-Antrieb ist am Dienstag zwischen 8 und 8.30 Uhr in der Hauptstraße in Bad Boll bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher kurzerhand davon.

Eine Zeugin bei der Bäckerei Kauderer hörte einen lauten Knall, konnte den Vorfall jedoch nicht sehen. An der Stoßstange und der seitlichen Schürze des Wagens der B-Klasse entstand rund 6000 Euro Sachschaden.

Roter Lack und Bruchstücke einer Leuchte

Bei der Spurensicherung wurden rote Lackantragungen, schwarzer Gummiabrieb sowie Bruchstücke einer Autoleuchte gefunden. Die Polizei sucht daher ein rotes oder teilweise rotes Auto, dessen Rück- oder Vorderleuchte möglicherweise sichtbar beschädigt ist. Hinweise bitte an das Polizeirevier Uhingen unter Tel. (07161) 93810.

Dreiste Fahrerflucht auch in Göppingen

Im Übrigen wurde in Göppingen in der Lerchenberger Straße am Dienstagmittag um 12 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Seat von einem Unbekannten gerammt. Obwohl eine Zeugin im Seat saß, ergriff der der Verursacher die Flucht. Allerdings konnte das Kennzeichen notiert werden.