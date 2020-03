Am Sonntag ergriff in Göppingen ein angeheiterter Fahrer die Flucht, nachdem er erheblichen Sachschaden angerichtet hatte. Gegen 5.30 Uhr soll der Hyundai-Fahrer in einem Kreisverkehr in der Hohenstaufenstraße ein Schild überfahren haben. Das teilte ein Zeuge der Polizeimit. Trotz eines erheblichen Schadens fuhr der Unbekannte weiter. Dabei soll er auch noch einen VW beschädigt haben.

Erfolgreiche Fahndung

Die Polizei suchte nach dem Fahrer und nach dessen Wagen. Der Hyundai befand sich unweit des Kreisverkehrs in einer Straße, und in der Nähe stand ein Mann. Der 27-Jährige war alkoholisiert und steht im Verdacht, das Auto zuvor gelenkt zu haben. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Hyundai beträgt etwa 8.000 Euro und der am VW rund 3.000 Euro.