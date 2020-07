Zwischen 7 Uhr und 14 Uhr stand am Mittwoch ein Audi auf einem Parkplatz in der Liebknechtstraße in Geislingen. Ein Unbekannter fuhr vermutlich beim rückwärts Ausparken dagegen und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ermittlungen aufgenommen. In der Nähe der Unfallstelle befinden sich ein Spielplatz und ein Treffpunkt für Jugendliche. Möglicherweise hat dort jemand den Unfall bemerkt. Brand A8 Gruibingen 10 Kilometer Autobahn-Stau wegen Feuer Göppingen Die Polizei hat dieaufgenommen. In der Nähe der Unfallstelle befinden sich ein Spielplatz und ein Treffpunkt für Jugendliche. Möglicherweise hat dort jemand den Unfall bemerkt.