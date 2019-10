Nahezu ungebremst ist ein Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Vorderen Karlstraße in Göppingen über eine Stoppstelle gefahren und in die Seite eines Kleinwagens geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Polo mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben, teilte die Polizei mit. Dessen 21 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die ebenfalls 21-jährige Beifahrerin des 30-jährigen Audi-Fahrers brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen einer Straftat.