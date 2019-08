Der Rettungsdienst brachte einen 41-Jährigen nach einem Unfall in Göppingen ins Krankenhaus.

19-Jähriger fährt in Richtung Holzheim

Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 19.15 Uhr in der Schlater Straße in Richtung Holzheim unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass vor ihm ein Skoda stand. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem Skoda noch auf ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Mit leichten Verletzungen kam der 41-jährige Fahrer des Skodas in ein Krankenhaus. Der Gold musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt, dass an den drei Autos ein Sachschaden von etwa 6000 Euro entstanden ist.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Der Golf-Fahrer hatte am Bein eine Schiene getragen, die offenbar einschränkte in seiner Bewegungsfreiheit. Die Polizei ermittelt noch.