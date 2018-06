Geislingen / SWP

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Opel Corsa in der Zeppelinstraße angefahren und an der hinteren roten Stoßstange beschädigt. Anschließend beging er Unfallflucht. Er richtete einen Sachschaden von etwa 750 Euro an. Laut Polizeibericht passierte der Unfall vor dem Gebäude Nummer 37. Zeugen sollen sich an das Revier in Geislingen wenden, Telefon (07331) 93 270.