Mit Hilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei am Samstagabend nach einem flüchtigen Einbrecher. Der Unbekannte stieg gegen 20 Uhr über ein Fenster in ein Haus in der Straße Brunnenwiesen in Zell u. A. ein.

Von Balkon gesprungen

Als der Hauseigentümer wenige Minuten später zurückkam und den Einbrecher überraschte, flüchtete dieser ohne Beute über einen Balkon. Er sprang rund. drei Meter in die Tiefe und flüchtete unerkannt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Einbrecher ein, der als etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben wurde. Zur Tatzeit trug er eine eng anliegende Maske.

Das Polizeirevier Uhingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.