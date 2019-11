In der Geislinger Schwärzwiesenstraße ist es Freitagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Fahrer unerlaubt aus dem Staub gemacht hat. Besagter Fahrer war zuvor mit einem Firmenauto gegen einen geparkten Opel gekracht. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie der Unfallverursacher mit dem Auto noch in die Schultheiß-Schneider-Straße abbog. Dort schloss er das Auto ab und flüchtete zu Fuß weiter. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 15 000 Euro. In dem Auto fand die Polizei persönliche Geschäftsunterlagen und ein Mobiltelefon, außerdem stieß sie auf eine Blutspur am ausgelösten Airbag. Die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief bisher ergebnislos. Die Polizei ermittelt gegen den verantwortlichen Fahrer wegen Unfallflucht.