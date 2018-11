Unfall Ausfahrt verwechselt und über Wall geschanzt

Kreis Göppingen / SWP

Eine 19-jährige Frau fuhr am Samstagvormittag mit ihrem VW Golf mit Göppinger Kennzeichen Auf der A 8 von Stuttgart Richtung München. In der Annahme, die Autobahnausfahrt Wendlingen zu nehmen, fuhr sie jedoch in Baustellenausfahrt davor, schanzte mit hoher Geschwindigkeit über einen Erdwall, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Sie konnte sich leicht verletzt aus dem Auto befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug und Baustellenmaterial wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.