Göppingen Flucht vor der Polizei endet an Mauer

Flucht vor der Polizei endet an Mauer

Göppingen / SWP

Mit einem nicht zugelassenen Auto, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, flüchtete ein 54-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 15.30 Uhr vor der Polizei. Glücklicherweise kamen dabei keine Unbeteiligten zu Schaden.

Die Polizeibeamten hatten in der Hohenstaufenstraße an einem Volvo V40 die Kennzeichen abmontiert, da sie gestohlen waren und das Fahrzeug nicht versichert war. Als sich wenig später ein Mann dem Pkw näherte, wollten sie diesen kontrollieren. Noch bevor sie den 54-Jährigen erreichten, setzte sich der aber ins Auto und fuhr davon.

Die Flucht ging über die Hohenstaufenstraße in Richtung Hohenstaufen, wobei der Fahrer die Anhaltesignale der Polizei ignorierte. Kurz vor dem Frisch-Auf-Stadion bog er nach links auf einen Feldweg ab und fuhr in Richtung Blumenstraße. In einer Kurve verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Auto. Er kam deshalb nach rechts von dem Weg ab und prallte gegen eine Mauer. Der Mann ließ sich danach widerstandslos festnehmen. Da er über Schmerzen klagte, brachte ihn ein Krankenwagen ins Krankenhaus.

An seinem Wagen und der Mauer entstand ein Schaden vonrund. 2300 Euro. Im Auto fanden die Beamten noch mehrere gestohlene Kennzeichen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahls.