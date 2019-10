Falscher Alarm am Wochenende in der Schillerstraße in Göppingen: Der Feuerwehr war am Freitagabend gegen 22.15 Uhr von Bartenbach aus eine mögliche „Hausexplosion“ mit „Feuerpilz“ über der Stadt gemeldet worden.

Die ausgerückten Sicherheitskräfte konnten jedoch nur noch Papierschnipsel auf dem Boden feststellen. Man geht davon aus, dass es sich um einen irregulären Knallkörper handelte. Dennoch war der Bereich rund eine Stunde lang für Passanten gesperrt.

Das könnte dich auch interessieren: