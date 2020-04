Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht auf Samstag zwischen Schlat und Eschenbach in einen Graben gefahren. Das Auto ging in Flammen auf. Der 26-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer konnten vor dem Brand aussteigen, beide erlitten leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilte, ist die Geschwindigkeit auf der Strecke aufgrund der geringen Fahrbahnbreite, den Kurven und der Steigungen auf zehn Kilometer pro Stunde beschränkt. Nach einer Kuppe, in einer Rechtskurve, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. „Er dürfte für die Strecke einfach zu schnell gewesen sein“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Feuerwehr Eschenbach im Einsatz

Der BMW fuhr in den Graben, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer und sein Mitfahrer informierten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten war der BMW in Brand geraten. Die Feuerwehr aus Eschenbach löschte das Auto und säuberte die Fahrbahn. Die beiden 26-Jährigen wurden stationär in einer Klinik aufgenommen. Der Schaden am Auto beträgt 5000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.