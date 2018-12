Göppingen Ertappte Diebe ergreifen die Flucht

Göppingen / SWP

Ein Pärchen wollte ein Kleinkraftrad entwenden. Als sich ein Passant näherte, flüchteten die beiden.

Auf einen Roller Piaggio Liberty hatten es am Samstagabend zwei Jugendliche in Göppingen abgesehen. Sie versuchten, das Zweirad kurzzuschließen, was ihnen nach Angaben der Polizei nicht gelang. Deshalb schoben sie es von der Dr.-Pfeiffer-Straße zum Bergfriedsteig. Als sich dort gegen 22.45 Uhr eine Passantin näherte, bekamen die Täter kalte Füße. Sie ließen den Roller fallen und flüchteten.

Gegenüber der Polizei konnte die Zeugin lediglich angeben, dass es sich bei den Dieben um ein Pärchen im Alter von 16 bis 18 Jahren handelte. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf.