Trickbetrüger schlugen am Mittwoch wieder in Göppingen zu. Die Polizei Göppingen nahm drei Betrugsversuche an einem Tag auf.

Am Mittwoch, gegen 12.10 Uhr, wurde eine Frau in der Poststraße angerufen. Der unbekannte Mann gab sich gegenüber der Geschädigten als ihr Enkel aus. Der Betrüger verwies auf einen Unfall, welchen er in Stuttgart gehabt habe. Die Frau fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch. Anschließend zeigte sie den Sachverhalt bei der Polizei an. Damit war sie nicht allein. Die Polizei Göppingen nimmt gerade den dritten Betrugsversuch entgegen.

Auffällig ist, dass sich die Täter, vermutlich aus dem Telefonbuch, gezielt alt klingende Vornamen aussuchen.

