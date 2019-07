Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmittag in Göppingen.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmittag in Göppingen. Eine 34-jährige Frau war auf der Heininger Straße in Richtung Heiningen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Wielandstraße musste sie wegen eines entgegenkommenden Notarztwagens, der mit Blaulicht unterwegs war, abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 77-Jähriger prallte nahezu ungebremst auf das Auto der Frau. Sie kam vorsorglich in die Klinik, Sachschaden: 15 000 Euro.