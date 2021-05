Wie die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilt, gerieten am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stockwiesenstraße in Weißenstein Kartonagen in Brand. Es gab keine Verletzten. Die Polizei erklärt, ein technischer Defekt komme als Brandursache in Betra...