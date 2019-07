Rettungskräfte leisteten die medizinische Erstversorgung, dann brachte die Bergwacht den Mann mit einer Gebirgstrage zum Rettungswagen.

Eine Joggerin hat am Donnerstagnachmittag unterhalb des Bismarckfelsens einen 72-Jährigen entdeckt, der medizinische Hilfe brauchte. Sie rief den Notruf. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte, transportierte die Bergwacht den Mann in der Gebirgstrage mit anmontierten Rad. Sie brachten ihn zu einem Übergabepunkt, wo bereits der Rettungswagen wartete. Der Mann kam in eine Klinik. Im Einsatz waren die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen.

