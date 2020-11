Am Freitagmittag kam es am Parkplatz in Süßen zu einem Unfall. Ein führerloses Auto rutschte vom Parkplatz in eine angrenzende Böschung.

Durch Zufall kam die neue Drehleiter der Süßener Feuerwehr zum Einsatz. Diese ist derzeit eigentlich noch nicht im Einsatz, sondern erst ab Dezember. Die Feuerwehr schob den verunfallten Pkw wieder auf die Straße.

Zum Sachschaden ist noch nichts bekannt.