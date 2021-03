Gegen 15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei am Samstag in die Göppinger Faurndauer Straße aus. Dort brannte es in einer Wohnung. Die Feuerwehrmänner löschten das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, war das Feuer ausgebrochen, weil die Bewohnerin Ess...