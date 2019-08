Am Donnerstagabend stürzte in Göppingen ein Balkon ein, auf dem sich Personen befanden.

Am Donnerstagabend ist in der Eislinger Straße in Göppingen-Holzheim der Balkon eines Mehrfamilienhauses eingestürzt. Nach ersten Informationen wurden fünf Personen verletzt, die sich auf dem Balkon befanden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Sachschaden und zum Grund des Einsturzes ist derzeit noch nichts bekannt.

Weitere Infos folgen.

