In Böhmenkirch ist es am Samstag zu einem Kaminbrand gekommen. Schaden entstand keiner.

Wegen eines Kaminbrandes musste am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr die Feuerwehr in Böhmenkirch zu einem Einsatz ausrücken. Betroffen war ein landwirtschaftliches Gebäude in der Holzstraße. Die Feuerwehr musste den Kamin kühlen. Der zuständige Kaminkehrer kam ebenfalls zum Einsatzort und fegte den Kamin durch. Wie die Polizei berichtet, kam es dadurch zu einem Funkenflug, weshalb die Feuerwehr das Dach des Gebäudes sowie die angrenzenden trockenen Flächen bewässerte, um so den Ausbruch eines weiteren Brandes zu verhindern. Ein Sachschaden am Gebäude ist laut Polizei nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 23 Mann im Einsatz.