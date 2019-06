Themen in diesem Artikel VW

Eine 20-Jährige hat sich in der Nacht auf Freitag in ihrem Cabrio überschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Leichte Verletzungen hat eine 20-Jährige in der Nacht auf Freitag erlitten. Sie war gegen 0.45 Uhr mit ihrem VW Cabrio von Schlierbach in Richtung Albershausen gefahren. Laut Polizeibericht kam sie etwa 200 Meter vor Ortseingang mit dem Auto von der Straße ab.

Polizei will herausfinden, wie es zum Unfall kam

Das Cabrio überschlug sich und kam rund zehn Meter neben der Straße in einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist laut Polizei noch unklar.

Mehr als 3000 Euro Sachschaden

Die 20-Jährige war angeschnallt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden am Auto von etwa 3000 Euro, am Zaun und an den Bäumen von rund 500 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.