Der erste Einbruch wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 21 Uhr in der Rommentaler Straße in Schlat verübt, wie die Polizei mitteilt. Unbekannte gelangten nach Aufbrechen einer Balkontür in die Wohnung, durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertsachen. Sie flüchteten unerkannt mit erbeutetem Bargeld.

Einbrecher knacken Tresor in Göppingen

Der zweite Einbruch wurde am späten Montagnachmittag begangen. Bislang unbekannte Einbrecher hebelten in der Schumannstraße in Göppingen das Fenster zu einer Erdgeschosswohnung auf. Auf der Suche nach Beute wurden alle Zimmer und Schränke durchwühlt. Aus einem Tresor wurde eine größere Menge Bargeld entwendet. Laut dem Wohnungsinhaber wurde der Einbruch in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr begangen.

Zwei weitere Einbrüche wurden der Polizei in der Folge aus Rechberghausen gemeldet. Dort wurde am Montagabend in der Reichenhardtstraße eine Wohnung durch Einbrecher heimgesucht. In diesem Fall wurde ebenfalls Bargeld erbeutet. Einen Einbruchsversuch gab es außerdem in Rechberghausen im nahegelegenen Binsenbachweg . Die Tatzeiten liegen in den Abendstunden zwischen 17 und 19 Uhr.

Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen im Raum Göppingen

Die Polizei in Göppingen, Telefon (07161) 63 23 60 beziehungsweise in Uhingen Telefon (07161) 938 10 bittet im Zusammenhang mit diesen Einbrüchen um Zeugenhinweise.