Ein Unbekannter suchte nach Polizeiangaben am Samstag oder Sonntag in Uhingen nach Brauchbarem: Zwischen 18 und 20.30 Uhr öffnete er in der Stuttgarter Straße die Tür an einem Gebäude mit Gewalt und durchsuchte die Räume. Ob etwas fehlt, wissen die Ermittler vom Polizeirevier Uhingen (07161/9381-0) noch nicht.

In Kuchen kam ein Einbrecher nicht weit: Am Samstag oder Sonntag war er in der Straße Am Sommerberg. Zwischen 22.30 und 10 Uhr wollte er an einem Gebäude eine Tür aufbrechen. Die war jedoch zu stabil. Ohne Beute zog der Unbekannte weiter.

Auch in Rechberghausen suchte ein Unbekannter Brauchbares: Zwischen Mittwoch und Sonntag muss der Einbrecher in der Rosensteinstraße gewesen sein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dort brach er die Tür eines Mehrfamilienhauses auf. Im Innern öffnete er die Tür einer Wohnung mit Gewalt. Er ging hinein und suchte nach Beute. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Ob der Täter etwas mitgenommen hat, müssen die Beamten der Göppinger Kriminalpolizei (07161/632360) noch ermitteln.

