Vier Einbrüche registrierte das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Tagen im Landkreis Göppingen.

Am Dienstag sah ein Zeuge laut Polizeibericht die Spuren eines Einbruchs in Hattenhofen. In den Tagen zuvor hatte ein Unbekannter ein Fenster an dem Gebäude in der Schlierbacher Straße mit Gewalt geöffnet und drin nach Brauchbarem gesucht. Mit Süßigkeiten und Getränken flüchtete der Einbrecher und hinterließ Spuren am Tatort, die Spezialisten der Polizei gesichert haben. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Bad Boll, (07161) 938 10, erste Hinweise auf den Unbekannten.

Zwei Einbrüche in Gosbach (Bad Ditzenbach)

Spuren hinterließ ein Unbekannter auch zwischen Sonntag und Mittwoch in Bad Ditzenbacher Ortsteil Gosbach. Der Dieb schlug an einem Wohnhaus in der Mörikestraße die Scheibe einer Terrassentür ein, und durchsuchte die Innenräume nach Brauchbarem. Ohne etwas mitzunehmen, flüchtete der Einbrecher. In der Straße Am Tierstein muss ein Einbrecher am Dienstag oder Mittwoch versuchte haben, die Terrassentür an einem Einfamilienhaus aufzubrechen. Die war zu stabil, weshalb der Unbekannte dann eine Fensterscheibe einschlug, um ins Haus zu kommen. Er flüchtete ebenfalls ohne Beute. Die Ermittler vom Polizeiposten Deggingen, (07331) 932 70,haben Spuren gesichert.

Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck in Uhingen-Holzhausen

Auch in Uhingen suchte ein Unbekannter in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Steinbruch im Ortsteil Holzhausen nach Beute: Zwischen 7.30 und 18.45 Uhr öffnete er ein Fenster mit Gewalt und ging ins Innere. Der Einbrecher suchte Brauchbares und flüchtete mit Schmuck und Geld. Die Polizei, Telefon (07161) 938 10, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.