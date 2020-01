Am Samstagabend zwischen 17 und 22.30 Uhr gelangten Unbekannte über die Terrassentür in ein Gebäude an der Salacher Hauptstraße. Beim Durchwühlen mehrerer Schränke konnten die Einbrecher Bargeld finden und flüchteten unerkannt.

Ähnlicher Vorfall in Böhmenkirch

In Böhmenkirch nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Wagnerstraße aus. Auch hier hebelten sie am Sonntag zwischen 16.45 und 19 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten ebenfalls Schränke und Kommoden und wurden fündig. Mehrere Schmuckstücke konnten die Einbrecher ungesehen entwenden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei sucht nun Zeugen.