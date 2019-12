Unbekannte waren am Donnerstagabend in vier Häuser in Kuchen einbrochen und geflüchtet. Die Polizei setzte zur Suche der Täter einen Hubschrauber ein.

Nach Einbrüchen in Kuchen: Mann fällt auf

Bei den Ermittlungen erfuhren die Kuchener Polizisten einer Mitteilung zufolge, dass an drei der vier Häuser ein Mann gesehen wurde, der in allen Fällen nahezu gleich beschrieben wird.

So beschreiben Zeugen den Mann

klein (1,60 bis 1,70 Meter)

stämmig

etwa 60 bis 70 Jahre alt

ordentlich angezogen

er sprach Deutsch

Eine nähere Beschreibung konnte bislang keiner der Zeugen geben. Ob der Mann selbst der Einbrecher war, ob er spioniert hat oder ob er vielleicht gar nichts mit den Einbrüchen zu tun hat, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Dazu fragt die Polizei:

Wer kennt den beschriebenen Mann, wer hat ihn gesehen? Wer hat am Donnerstag, insbesondere zwischen 18 und 20 Uhr, in Kuchen sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise unter der Telefon-Nummer (07331) 932 70 an das Polizeirevier Geislingen, unter (07331) 812 64 an den Polizeiposten Kuchen oder an andere Polizeidienststellen.