Nach Polizeiangaben kamen am Donnerstag die Unbekannten um kurz nach Mitternacht auf das Firmengelände in der Maybachstraß in Albershausen und brachen mehrere Firmenfahrzeuge auf und stahlen die Werkzeuge darin. An den Fahrzeugen blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro zurück. Zeugen erreichen das Polizeirevier Uhingen unter Telefon (07161-93810).

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr durchwühlten zudem Unbekannte in Uhingen in der Bläsibergstraße, Stuifenstraße und Bosslerstraße drei Autos die offensichtlich nicht verschlossen waren. Aus einem Auto wurden Kleinigkeiten mitgenommen. In der Bläsibergstraße klauten die Täter ein Pedelec aus einer Garage und ebenso zwei Pedelecs in der Stauferlandstraße. Das Polizeirevier Uhingen sucht Zeugen unter Telefon (07161-93810).