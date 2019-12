Einbrecher haben sich im Kreis Göppingen in den letzten Tagen zwei Mal vergeblich abgemüht. In der Nacht zum Donnerstag wollte ein Unbekannter in Geislingen in ein Geschäft an der Hauptstraße einsteigen. Allerdings gelang es ihm nicht, die Eingangstür aufbrechen.

Bereits am Mittwoch war unterdessen ein Unbekannter in Salach ohne Beute geflüchtet. Der Mann versuchte gegen 18 Uhr, in der Burgstraße ein Fenster aufhebeln. Das misslang und er schlug stattdessen eine Scheibe ein. Bewohner hörten jedoch Geräusche und schalteten das Licht ein. Daraufhin suchte der Einbrecher das Weite. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unbekannten.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Burgstraße verdächtige Personen gesehen?

Wer hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Burgstraße verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donzdorf zu melden, Telefon (07162)910310.