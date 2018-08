Kuchen Einbruch: Hat jemand Maschinenlärm gehört?

Kuchen / SWP

Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch einen Tresor in einem Unternehmen in der Hauptstraße geknackt.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt. Im Inneren brachen sie eine Türe auf und gelangten so in den Raum mit dem Tresor. Den Dieben gelang es, diesen zu öffnen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr und meldeten ihn der Polizei. Spezialisten der Kripo haben am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die beispielsweise Maschinenlärm oder Lichtflackern wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich an den Polizeiposten in Kuchen zu wenden, ☎ (07331) 93 27 0