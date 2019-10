Um für Aufklärung über effektiven Einbruchsschutz zu sorgen, hat die Polizei eine Informationstour angekündigt. Rund 40 Prozent der Einbrüche können verhindert werden, wenn man richtig gesichert ist. Damit wir uns selbst besser schützen können und erfahren auf was wir bei der Sicherung unserer Wohnungen, Häuser und Gewerbeobjekten achten sollten, kommt das Landeskriminalamt mit einem Informationsfahrzeug sechs Mal in den Landkreis Göppingen und den Alb-Donau-Kreis.

Einbruch und Betrug im eigenen Heim:

Einbrüche resultieren meist in einem hohen Sachschaden, doch was noch schlimmer ist: Man kann sich nach einem derartigen Eingriff in die Privatsphäre oft nicht mehr wirklich sicher fühlen. Ein Einbruch kann traumatische Folgen für die Betroffenen haben und sich auf unsere Lebensqualität auswirken. Weder private Haushalte, noch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte bleiben von diesem Verbrechen verschont.

Ein anderes Verbrechen, das ebenso für hohen Schaden sorgen kann sind Betrügereien. Meist am Telefon erschleichen sich Betrüger das Vertrauen der Menschen. Bei bekannten Maschen geben sich die Täter zum Beispiel als ein Familienmitglied aus, das in Geldnot steckt. Oder sie behaupten ein Polizist zu sein, der sich um den Erhalt von Wertsachen kümmern möchte.

Das Polizeimobil wird an folgenden Standorten stehen:

Uhingen:Donnerstag, 10. Oktober, zwischen 9 und 13.30 Uhr vor dem Rewe-Markt beim Uditorium.

Göppingen: Donnerstag, 10. Oktober, zwischen 15 und 18.30 Uhr vor der Stadthalle. An diesem Tag werden auch fachkundige Kollegen zu verschiedenen Themen referieren. Um 15 Uhr gibt es einen Vortrag zu Betrugsarten und Einbruchschutz, um 18 Uhr erhalten interessierte Bürger einen Vortrag zum Thema Medien. Am Freitag, 11. Oktober, steht das Informationsmobil dann zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.

Geislingen: Montag, 14. Oktober, zwischen 9.30 und 13 Uhr in der Fußgängerzone beim Forellenbrunnen.

Eislingen: Montag, 14. Oktober, zwischen 14 und 17.30 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus.

Ehingen: Dienstag, 15. Oktober zwischen 9 und 15 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Marienapotheke.

Darüber hinaus kann man ganzjährig unter der Telefonnummer

(0731) 188-1444 einen Termin bei der Kriminalprävention des

Polizeipräsidiums Ulm für eine individuelle Beratung vereinbaren.

