Am Sonntag war ein Einbrecher in Göppingen zugange. Der Unbekannte war zwischen 15 und 18.45 Uhr in der Dr.-Pfeiffer-Straße unterwegs und gelangte über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude.

Mehrere hundert Euro Sachschaden

Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlte er die Räume. Ob Beute gemacht wurde, ist noch nicht bekannt. Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro blieb zurück, und Spezialisten sicherten die Spuren. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.