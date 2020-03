Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft in Gerstetten eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der Täter schlug zwei Fenster des Hauses an der Flügelstraße im Ortsteil Heuchlingen ein. Im Gebäude suchte er nach Geld, fand davon aber nicht viel. Zudem klaute der Dieb noch Tabakwaren, Alkohol und andere Getränke. Die Polizei Gerstetten ermittelt nun und sucht den Täter. Wer Hinweise geben kann, soll sich melden: Telefon (07323) 92 00 65.