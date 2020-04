Die Scheibe eines Geschäfts am Bahnhof in Eislingen hat sich als zu stabil für einen Einbrecher erwiesen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Unbekannte irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen mit einem Stein mehrfach versucht, das Glas zu zertrümmern. „Die Scheibe hielt stand, wurde aber massiv beschädigt“, teilte die Polizei am Samstag mit. Unverrichteter Dinge und ohne Beute machte sich der Einbrecher aus dem Staub.