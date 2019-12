Auf frischer Tat nahm die Polizei am Montag in Göppingen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Gegen 19 Uhr war einem aufmerksamen Zeugen in der Waldeckstraße eine verdächtige Person im Nachbarhaus aufgefallen. Der Zeuge teilte der Polizei den mutmaßlichen Einbruch mit. Die rückte sofort mit mehreren Streifen aus. Auch die Polizei sah die verdächtige Person in dem Gebäude sowie ein aufgebrochenes Fenster.

Polizeihund findet Einbrecher in Versteck

Trotz mehrfacher Aufforderung kam der Verdächtige nicht heraus, weshalb die Polizei im Inneren die Suche nach ihm aufnahm. Dort hatte der Mann sich offensichtlich in einem Zimmer versteckt. Ein Polizeihund spürte ihn auf und stellte ihn, worauf Beamte ihm die Handschellen anlegten. Die Ermittler fanden bei dem 28-Jährigen Diebesgut aus einem weiteren Einbruch am Montag in der Justinus-Kerner-Straße. Die Ermittlungen der Kripo dauern noch an, Telefon (0731) 18 80. Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen, der seine Beobachtung sofort mitgeteilt hatte.