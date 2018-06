Göppingen / SWP

Einbrecher ist am Montag oder Dienstag zwischen 17 und 10.45 Uhr in Göppingen an einer Tür gescheitert. Zunächst gelang es dem Täter in der Martin-Luther-King-Straße die Tür zu einem Gebäude aufzubrechen. Im Inneren scheiterte er jedoch an der nächsten Tür und zog ohne Beute ab. Die Polizei in Göppingen ermittelt unter Tel. (07161) 632360.